Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi mesajı: Eşitsizlik gideriliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

50 bin mahkuma kısmi af piyangosu...

COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlikle dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik talepler, bir defa daha Meclis gündemine geldi.

YARGI PAKETİ'NE EKLENECEK

AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi’nin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyordu.

Ancak MHP ve Adalet Bakanlığı'nın da talebi ile pakete, COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamını genişleten bir maddenin eklenmesi gündeme geldi.

Bu sebeple Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulması da önümüzdeki haftaya kaldı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI YORUMLARI YAPILIYORDU

Daha önce çıkarılan düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde cezası kesinleşenleri kapsıyordu.

Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak.

Düzenleme Meclis’ten geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak.

31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

50 BİN MAHKUM FAYDALANACAK

Örgütlü suçlar ile terör suçlarının hariç tutulacağı düzenlemeden, ilk etapta 50 bin civarında hükümlünün yararlanacağı belirtiliyor.

Ancak bu sayının, mahkemelerde süren dava süreçleri ilerledikçe artacağı ifade ediliyor.

FETİ YILDIZ MESAJI VERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen ve 11. Yargı Paketi’ne eklenmesi planlanan yeni infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Adalet Bakanlığı’nın taslağına göre, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen ve denetimli serbestliğe 5 yıl veya daha az süresi kalan hükümlülere, ceza kesinleşme tarihine bakılmaksızın erken tahliye imkânı sağlanacak.

Düzenleme, Covid-19 dönemindeki geçici 10. madde uygulamasının kapsamının genişletilmiş hali olarak görülüyor.

"AĞIR BİR EŞİTSİZLİK YARATMIŞTI"

Feti Yıldız, yaptığı paylaşımda hükmün kesinleşme tarihine göre uygulanan mevcut sistemin adil olmadığını vurguladı.

Yıldız, paylaşımında şunları kaydetti:

İnfaz Kanunu Geçici 10. maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkânı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı.

KISMİ AF OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, yapılacak düzenlemenin ‘af’ niteliğinde olmadığını savunsa da, binlerce kişi cezaevlerinden çıkacağı için bir anlamda ‘kısmi af’ olarak değerlendiriliyor.

BAKAN TUNÇ DEĞERLENDİRMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti.

Tunç, "COVID izni olarak bilinen yasadan dolayı çok talep geliyor. O dönem, sadece cezası kesinleşenler yararlanmıştı. 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da niye ben yararlanamıyorum?’ diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir." demişti.