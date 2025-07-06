FETÖ firarisi Zekeriya Öz, Muhammet Yakut'un cenazesinde

Kırmızı bültenle aranan eski savcı ve FETÖ firarisi Zekeriya Öz, Almanya'nın Duisburg kentinde Muhammed Yakut için düzenlenen cenaze töreninde ortaya çıktı.

YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCUDAN ÖLMÜŞTÜ

Yakut’un, bir süre önce Almanya’daki bir eğlence mekanında yaşamını yitirdiği öğrenildi. İlk bulgular, ölüm nedeninin kokain kullanımına bağlı olduğunu ortaya koydu.

ZEKERİYA ÖZ, GÖZLÜKLE KENDİSİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Törene katılan Zekeriya Öz, güneş gözlüğüyle kameralardan saklanmaya çalışsa da Yakut’un tabutunu taşıdığı anlar kaydedildi. Uzun süredir kamuoyunda görünmeyen Öz’ün bu şekilde ortaya çıkması dikkat çekti.

MUHAMMED YAKUT, CEMAL ENGİNYURT İLE GE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Muhammed Yakut, ölümünden kısa süre önce CHP Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte yurt dışında görüntülenmişti.

CENAZESİ DUİSBURG'DAKİ CEM EVİNDE DEFNEDİLDİ

Muhammed Yakut, vasiyeti üzerine Almanya’nın Duisburg kentinde bulunan bir Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenazeye ailesi ve Avrupa’daki bazı takipçileri katılırken, resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip yayma” suçlarından tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarmıştı. Yurt dışında bulunduğunun belirlenmesi üzerine hakkında kırmızı bültenle arama kararı verilmişti.

Daha önce de yağma, tehdit ve gasp gibi suçlamalarla yargılanan Yakut, 2023 Eylül’ünde İspanya’nın kuzeyinde gözaltına alınmıştı.