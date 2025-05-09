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İHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele devam ediyor...

Gaziantep merkezli 47 ilde 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

225 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda 225 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNCE KLASÖR KLASÖR DOSYALAR ADLİYEYE GİRDİ

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 225 şüpheli, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında önce klasör klasör dosyaların, sonra da uzun uzadıya kuyruklarla şüphelilerin içeri alınması dikkat çekti.

ADLİYEYE SEVK EDİLENLER ARASINDA TANER NAKIBOĞLU DA VAR

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, darbe girişimi döneminde uçakla Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalanan ve bir süre cezaevinde yatan NAKSAN Holding'in eski sahibi Taner Nakıboğlu, çok sayıda iş adamı ve öğrenci bulunuyor.

47 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILMIŞTI

Operasyonlar çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

ÖRGÜTÜN GÜNCEL YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLMİŞTİ

Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik-fiziki takibi sonucu örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği belirlenmişti.

Tekrar eski günlerine dönmek isteyen örgütün özellikle İzmir, İstanbul, Erzurum, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 5 bölgeyi mahrem yapılanma için merkez olarak belirledikleri ve öğrenci evleri açmaya başladığı tespit edilmişti.

FETÖ terör örgütü üyelerinin ve liderlerin, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'de dikkat çekmemek için toplantılarını yurt dışında ve özellikle balkan ülkelerinde yaptığı, örgüt üyelerinin ise haberleşme için bilinen uygulamalar yerine mesajlaşmaların anlık yapılarak kaybolduğu 'signal' ve 'jitsi' gibi yeni ve farklı uygulamalar kullandığı belirlenmişti.