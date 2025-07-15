FETÖ'cüler 15 Temmuz gecesi MİT ve Ankara emniyetini de hedef aldı

Türkiye’nin kaderini değiştiren 15 Temmuz gecesi, hain darbecilerin planları kararlılık ve cesaretle bozuldu.

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü de kritik hedefleri arasında yer aldı.

Türkiye’nin güvenliği için canla başla mücadele eden bu iki kurumun kahramanları, hain darbecilerle gece boyunca ağır çatışmalara girdi.

FETÖ’cülerin MİT ve Emniyet’i ele geçirme girişimi ise büyük direniş sonucu başarısız oldu.

O GÜNÜN İHBARI GELECEĞİ DEĞİŞTİRDİ

Tarih 15 Temmuz 2016, saatler Ankara Yenimahalle’deki MİT binasında öğleye doğru sakin bir günün içinde önemli bir ihbar geldi. Bu ihbarı yapan, Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir binbaşıydı ve söyledikleri, sadece o günün değil Türkiye’nin kaderinin değişmesine sebep oldu.

Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan, derhal Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşerek darbe planının deşifre edildiğini bildirdi. Bu gelişme üzerine darbeciler, 16 Temmuz sabahı yapmayı planladıkları kalkışmayı 15 Temmuz akşamına çekmek zorunda kaldı.

MİT'İN KALBİNE SALDIRI

FETÖ’cülerin devleti ele geçirme planında MİT’in merkezi önemdeydi.

Darbeciler saat 22.38’de MİT karargahını askeri helikopterden yoğun şekilde ateş altına aldı.

Ancak MİT mensupları karşılık vererek uzun süren çatışmada darbecileri geri çekilmeye zorladı. İsimsiz kahramanların cesareti, ülkenin güvenliğinin korunmasında belirleyici oldu.

ANKARA EMNİYETİ, FETÖ'YE GEÇİT VERMEDİ

Darbe girişiminde bir diğer kritik direniş noktası ise Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu. Hainler zırhlı personel taşıyıcılarla emniyet binasına saldırdı, polis ve sivillere hedef gözetmeksizin ateş açtı, savaş uçaklarıyla bombalama gerçekleştirdi. Ancak Emniyet çalışanları ve vatandaşların direnişi karşısında darbeciler başarılı olamadı.

15 Temmuz’da Emniyet’te 7 polis ve 13 vatandaş şehit düştü. Bombalanan bina yıkıldı, yerine çok daha güçlü yeni bir emniyet binası inşa edildi.

Bugün hem MİT hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.