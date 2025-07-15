FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavı usulsüzlüklerine yönelik operasyon

FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavı usulsüzlüklerine yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan (kapatılan) Güvenlik Bilimleri Fakültesi (Polis Akademisi) Giriş Sınavları'ndaki usulsüzlüklerin (kopya çekilmesi iddialarının) tespitine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, söz konusu sınavlarda önceden soruları alarak sınavı kazandığı bilirkişi raporu ve tanık beyanlarıyla belirlenen toplam 14 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.