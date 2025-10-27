Abone ol: Google News

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 10:07
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
  • Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına karşı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
  • Aranan 25 şüpheliden 5'i için yakalama çalışmaları sürüyor.
  • Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri gizli yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

20 GÖZALTI KARARI

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gündem Haberleri