FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

- Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına karşı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
- Aranan 25 şüpheliden 5'i için yakalama çalışmaları sürüyor.
- Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri gizli yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
20 GÖZALTI KARARI
Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.