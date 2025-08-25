Filistinliler güvenli bölgelere göç etmeye başladı

İsrail, Gazze'de masumlar aç bırakıyor.

Yardım girişlerine izin vermeyen ve masumların üzerine bomba yağdıran İsrail, Filistinlileri göçe zorluyor.

EN-NAZLA BÖLGESİNE GÖÇ SÜRÜYOR

İsrail ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği ve tahliye uyarıları yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın en-Nazla bölgesinden göç, devam ediyor.

İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI ALDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini öne sürmüştü.

Avichay Adraee, söz konusu ekipmanların Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağını iddia etmişti.