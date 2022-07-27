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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit

    Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonrası yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal, hastanede şehit oldu.
    • 27.07.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:18
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    Türkiye terör örgütlerine karşı yurt içi ve ve sınır dışı mücadelesine devam ederken, yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşiyle yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

    Hastanede şehit oldular

    Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit #1

    Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit #2

    Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit  Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajları yayınladı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajlarda, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." denildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit #3

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit #4


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