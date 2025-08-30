Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı: Çöpleri bilerek toplamadım

CHP'li belediyeler, çöpleri toplamamalarıyla gündeme geliyor.

Özellikle İzmir, çöpün ve susuzluğun kronik sorun haline geldiği bir şehir oldu.

İzmir'in merkezinde sokakları süsleyen çöp dağları, Foça'da da ortaya çıkıyor.

Ancak Foça Belediye Başkanı, son yaptığı açıklamada çöpleri bilerek toplamadığını söyledi.

"KASITLI TOPLAMADIM"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ilçede çevre atıklarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Çevre atıklarının belediye sorumluluğunda olmadığını ileri süren Başkan Fıçı, bu atıkları kasıtlı olarak toplamadıklarını dile getirdi.

İzmir'de Son Dakika'nın haberine göre Fıçı, şunları söyledi:

"BİZİM TEMEL SORUNUMUZ ÇÖP DEĞİL"

Bizim temel sorunumuz çöpten ziyade çevre atıkları. Çevre atıklarını belediye toplamak zorunda değil.



Bir çevre atığı 4-5 kamyonu buluyor ve o çevre atığının içinde sadece ağaç dalları da yok.



Foça’ya yakışmayan bir görüntü ama bunu bilerek ve isteyerek yapıyor vatandaş. Bu yıl özellikle toplamadım.

"BU YIL TOPLAMAYACAĞIM"