Fransız gezginin bisiklet rotası Karapınar’a uzandı

Fransa’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Jocelyn Dautel, yaklaşık 3 bin 500 kilometre pedal çevirerek Konya’nın Karapınar ilçesine ulaştı.

Yolculuğuna 9 Mayıs’ta başlayan Dautel, bugüne kadar Avrupa’nın birçok ülkesinden geçtiğini söyledi.

Günde ortalama 80 kilometre yol kat ettiğini belirten Fransız bisikletçi, rotasında şimdiye kadar İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan gibi ülkelerin olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE’DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Fransa’da muhasebecilik yapan 35 yaşındaki Jocelyn Dautel, ilk kez Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı:

Coğrafi yapıları farklı ve yüksek rakımlı ülkeleri geziyorum. Türkiye’de şimdiye kadar İstanbul, Antalya, Bursa ve Konya gibi şehirleri gezdim. Türk insanının misafirperverliği ve yardımseverliğinden çok etkilendim.

2023’TE DE BİR TUR YAPMIŞTI

Bisiklete olan ilgisinin uzun yıllara dayandığını aktaran Dautel, 2023 yılında daha küçük bir tur yaptığını belirtti.

Bu yılki yolculuğunun ise daha kapsamlı olduğunu söyledi.

Fransız bisikletçinin dünya turu sürerken, sıradaki durağının neresi olacağı merak ediliyor.