FSM Köprüsü'ndeki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKİLEN ARACA MOTOSİKLET ÇARPTI
Köprünün Avrupa Yakası girişinde yaşanan kazada, arızalandığı için sürücü A.P. tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile, M.K'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı.
KAZA YAPAN MOTOSİKLETE BAŞKA MOTOSİKLET ÇARPTI
Aynı yönde ilerleyen bir başka motosiklet de kazaya karışan motosiklete çarpıp devrildi.
Kazada A.P, M.K, C.Ç. ve M.Y. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Motosiklet sürücüsü M.K, hastanede hayatını kaybetti.
Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
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