Futbolda bahis depremi: Savcılık soruşturmanın devam ettiğini açıkladı

Futbolda bahis depremi...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasıyla başlayan spor camiasındaki kaos sürüyor.

Kulüplerden art arda gelen açıklamalardan sonra bir açıklama da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

DOSYALAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Daha önce başlatılan soruşturmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

"SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR"

Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.’