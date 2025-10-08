Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler, serbest bırakıldı Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan ünlüler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dilan Polat, Engin Polat, Hadise ve İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu 19 ünlü isim, yapılan testlerin ardından serbest bırakıldı.