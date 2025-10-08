Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler, serbest bırakıldı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
19 ÜNLÜ İSİM İFADE VERDİ
Soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu ünlüler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray soruşturma kapsamında ifade verdi.
ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ünlüler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler, getirildikleri jandarma araçları ile Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan 19 ünlü ismin, Adli Tıp’taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Maslak’taki İl Jandarma Komutanlığı’ndan serbest bırakıldıkları öğrenildi.