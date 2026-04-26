Galatasaray taraftarları derbi sonrası sokaklara indi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı.

GALATASARAYLILAR SOKAKTA

Yurdun dört bir yanında Galatasaraylı taraftarlar, derbi sonrası sokaklara indi.

KUTLAMA YAPTILAR

Büyük bir coşku yaşayan taraflar galibiyeti ve yaklaşan şampiyonluğunu kutladı. Meşalelerin yakıldığı o anlar renkli görüntülere sahne oldu.