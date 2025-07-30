Gazeteci Cem Küçük'ün babası için cenaze töreni düzenlendi

Cem Küçük ve ailesinin acı kaybı...
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 74 yaşındaki Erdal Küçük'ten haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.
HAYATINI KAYBETTİ
Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Taşbaca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Gazeteci Cem Küçük ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli, 4 çocuk babası Küçük için burada helallik alındı, dua edildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Küçük'ün cenazesi, Taşbaca Mahallesi Askertepe Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyüne uğurlandı.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Cenazenin götürülüşü sırasında gözyaşı döken Cem Küçük'ün ve yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI
Törene, Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.