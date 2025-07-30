Gazeteci Cem Küçük'ün babası için cenaze töreni düzenlendi Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük için cenaze töreni düzenlendi. Törende Küçük'ün ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşları döktüğü görüldü.