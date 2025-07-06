Gazeteci Timur Soykan hakkında tutuklama talebi

İktidar ve yargıya yönelik paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağı olan Gazeteci Timur Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve 'Suç işlemeye alenen teşvik' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Soykan, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Soykan, öğle saatlerinde savcılıktaki ifadesini tamamladı.

İşlemleri tamamlanan Soykan, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına ilişkin Gazeteci Ceylan Sever, X platformu üzerinden açıklama bulundu.

Açıklamada "Gazeteci Timur Soykan bu sabah yapılan operasyonlara ilişkin yaptığı x paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı." denilerek, Savcılığın Soykan’ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi:

"Timur Soykan rumuzlu x hesabında yapılan; “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.” Ve “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor.” içerikli şeklindeki paylaşımlarda bulunan şahıs hakkında yapılan araştırmalar neticesinde şahsın, Tc: … Timur Soykan olduğu tespit edilmiş , söz konusu paylaşımlardan ötürü şahıs hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan soruşturma başlatılmış ve şahsın gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda adı geçen şahıs 05.07.2025 günü saat 18.00'da Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alınmıştır."