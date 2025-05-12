İHA
Gaziantep’te son dört ayda yapılan denetimlerde, resmi araç izlenimi vererek trafiği ihlal eden sürücüler tek tek tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren sistemi kullanan araçlara karşı uygulama yaptı.
16 ARACA 2 MİLYON TL CEZA
Denetimlerde, yetkisiz çakar tertibatı kullandığı belirlenen 16 araca yüklü miktarda ceza yazıldı.
Kurallara aykırı şekilde çakar kullanan sürücülere toplamda 2 milyon 210 bin 752 TL ceza uygulandı.
CEZA SADECE PARAYLA KALMADI
Bu araçlar trafikten menedilirken, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konuldu.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği ve kural ihlallerine asla tolerans gösterilmeyeceği açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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