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Gaziantep’te 16 sürücüye çakar cezası: 2 milyon 210 bin TL

Gaziantep’te 16 sürücüye çakar cezası: 2 milyon 210 bin TL Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde denetlenen araçlardan 16’sı, izinsiz çakar tertibatı nedeniyle hem trafikten menedildi hem de sürücülerine ceza kesildi.