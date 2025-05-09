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İHA

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 10 ili daha etkiledi.

Depremin ardından yaralar sarılmaya devam edilirken, güvenli konutlar ise hızla yükseliyor.

Deprem olduğu günden bu yana sahadan ayrılmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedelerin mutluluğunu paylaşıyor.

Depremzedeler ise güvenli konutlara yerleşmenin huzuru içerisinde...

Depremin yıkım ve hasara neden olduğu Gaziantep'in Araban ilçesinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde, TOKİ tarafından yapılan yeni konutlar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

KONUTLAR YATAY MİMARİ ANLAYIŞIYLA YAPILDI

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine konvansiyonel ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. İlçenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki 952 adet sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşuyor.

Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu mahallede depremzede vatandaşlar, keyifli vakit geçirebildikleri evlerinde konforlu binalarda yaşıyor.

DEPREMZEDELERDEN TEŞEKKÜR GELDİ

Evlerine yerleşen ve evlerinin oldukça lüks bir şekilde yapıldığını dile getiren vatandaşlar, evlerinde depreme karşı oldukça güvenli olduğundan bahsetti. Evlerine yerleşen depremzedeler, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı.

Depremde evi yıkılan ve Dumlupınar Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarındaki yeni evine taşınan depremzedelerden Ayten Bazlama, evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi.

"DEVLETİMİZ KISA ZAMANDA EVLERİMİZİ TESLİM ETTİ"

Evlerinden oldukça memnun kaldığını söyleyen Bazlama, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Depremden sonra bir müddet çadır ve konteynerde kaldık.

Devletimiz sağ olsun en kısa zamanda evlerimizi yapıp bize teslim etti. Şu anda evimizde oturuyoruz. TOKİ evlerinden çok memnun kaldık.

Çok güzel evlerimiz var. Kışın evimiz çok sıcaktı, üşümedik ve kaloriferleri açmayacak derecede evlerimiz sıcaktı. Evlerimizden çok memnunuz ve Allah devletimizden razı olsun." dedi.

"DEPREM KORKUSU OLMADAN YAŞIYORUZ"

Evlerinin depreme karşı oldukça güvenli olarak yapıldığını vurgulayan depremzedelerden Mahmut Bazlama da, "Depremden sonra çadır ve konteyner hayatımız oldu. Devletimiz sağ olsun bize yatay mimari tarzında 5 katlı evler yaptı. Sağlam ve depreme dayanıklı binalar yaptı ve bize teslim ettiler.

Şu anda evimizde deprem korkusu yaşamadan yaşıyoruz. Evlerimiz temiz ve sağlam olmuş. Güvenilir bir ortamda yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

HATAY'DA DA DEPREM KONUTLARI YÜKSELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da X hesabından yaptığı resmi açıklamada Hatay Antakya'da da konutların yükseldiğini belirtti.