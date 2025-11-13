Gaziantep'te 'kaynak' yapan 813 araç sürücüsüne ceza kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kural ihlalleri sık sık kazalara neden oluyor.

Bu kapsamda ekipler de asayiş ve güveni sağlamak adına denetimler gerçekleştiriyor.

KENT GENELİNDE SIKI DENETİM

Yurt genelinde yapılan denetimlerde, sürücüler cezadan kaçamıyor.

Denetimlerin gerçekleştiği kentlerden biri de Gaziantep oldu.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içerisinde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimler yaptı.

'KAYNAK' YAPAN ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

813 ARACA CEZA YAZILDI

Uygulama sonucunda, kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 813 araç sürücüsüne, 806 bin 316 TL ceza yazıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Araçların 'kaynak' anları ise kameralara yansıdı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.