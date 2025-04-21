DHA

Sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Sahipsiz köpek terörü bu kez Gaziantep'te ortaya çıktı.

Sokak köpekleri, yolda yürüyen anne ve kızına saldırdı...

6 KÖPEK SALDIRDI

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yolda yürüyen isimleri öğrenilemeyen anne ile 10 yaşındaki kızına, bir anda başıboş 6 köpek saldırdı.

ÇEVREDEKİLER UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Paniğe kapılan anne, kızını koruyarak kaçmaya çalışırken bu sırada çevredekiler, taş atarak köpeklerin uzaklaşmasını sağladı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
İrem Yılmaz
İrem Yılmaz
Editor