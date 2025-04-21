DHA
Sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.
Sahipsiz köpek terörü bu kez Gaziantep'te ortaya çıktı.
Sokak köpekleri, yolda yürüyen anne ve kızına saldırdı...
6 KÖPEK SALDIRDI
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yolda yürüyen isimleri öğrenilemeyen anne ile 10 yaşındaki kızına, bir anda başıboş 6 köpek saldırdı.
ÇEVREDEKİLER UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
Paniğe kapılan anne, kızını koruyarak kaçmaya çalışırken bu sırada çevredekiler, taş atarak köpeklerin uzaklaşmasını sağladı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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