Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme can almaya devam ediyor

Gazze'de yaşananların, tarif edilir bir yanı kalmadı...

Gazze'de İsrail'in saldırıları sürerken, açlık ise ölümleri de beraberinde getiriyor.

Gazze'de açlıktan ölenlerin fotoğrafları ise görenlerin yüreğini burkuyor.

Gazze'de bir kişi daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

GIDA VE İLAÇ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve abluka nedeniyle gıda ve ilaç eksikliği, her gün yeni bir can alıyor.

AHMED, AÇLIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADI

Deyr Belah kentinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli Ahmed El-Hassanat , yaşamını yitirdi.

Ahmed'in naaşı, cenaze işlemleri için kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde getirildi.