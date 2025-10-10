Gazze'de ateşkes saat 12.00'de devreye girdi

Hamas ile İsrail, Mısır'da ateşkes masasına oturdu.

Dün imzalanan ateşkesin bugün devreye girdiğini, İsrail basını duyurdu.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini bildirdi.

ÇEKİLME TAMAMLANDI

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin, yerel saatle 12.00'de devreye girdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, çekilmenin olmadığı bölgelerde “acil tehdit” olarak nitelenen hedeflere saldırıların süreceği mesajına yer verildi.

"HERHANGİ BİR SALDIRI YA DA PATLAMA OLMADI

Sınırın İsrail tarafındaki aktardığına göre, ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazze'de herhangi bir saldırı veya patlama meydana gelmedi.

Saldırılar dursa da İsrail'e ait insansız hava araçları, bölgede uçuş yapmaya devam ediyor.

İsrailli esirlerin, 13 Ekim Pazartesi öğleye kadar serbest bırakılması bekleniyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında kısmi çekilme tamamlandıktan sonra Gazze'deki İsrailli esirlerin, 72 saat içinde teslim edilmesi öngörülüyor.