Gazze'de ateşkes sonrası yıkım görüntülendi

İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkes için Mısır'da masaya oturdu.

Türkiye'nin de öncülüğünde gerçekleşen ateşkes sonrası Gazze'de büyük bir sevinç yaşandı.

İsrail ordusu da ateşkes kapsamında geri çekilirken, bıraktığı yıkım ise gözler önüne serildi.

DÖNENLER YIKIMLA KARŞILAŞIYOR

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Gazze kentinin orta kesimindeki ez-Zehra bölgesine dönen yerinden edilmiş Filistinliler, evlerinde ve çevrede büyük yıkım manzarasıyla karşılaştı.

İSRAİL ORDUSU BİNALARI YERLE BİR ETTİ

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından bölgeye dönen siviller, İsrail ordusunun geniş alanlardaki binaları ve yüksek katlı yapıları yerle bir ettiğini gördü.

"HER ŞEY YOK OLDU"

Bölgede bulunan El Cezire muhabirinin aktardığına göre insanlar evsiz, aç ve sahip oldukları her şeyi kaybetmiş durumda.

Paraları, eğitim sistemleri ve geri dönebilecekleri mahalleleri yok. Gazze nüfusunun büyük bir kısmı kelimenin tam anlamıyla evsiz.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Peki ateşkesin ardından ne olacak? Filistinliler bu soruyu soruyor. Ateşkesle uyandılar, ama aynı zamanda burada normal bir yaşamın kalmadığı gerçeğiyle de yüzleştiler. En temel ihtiyaçlar olan su, elektrik, altyapı yok oldu."

Filistinliler daha fazla yardım gelmesini umuyor. Birçoğu tedavi beklerken, diğerleri Refah sınır kapısının yeniden açılacağı ve insanların Gazze'ye girip çıkabileceği haberini endişeyle bekliyor.