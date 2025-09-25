Gazze'de babalar, çocuklarının gözü önünde öldürülüyor

İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.
7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırıları durmazken, ateşkes çağrıları ise havada kalmış durumda.
İsrail, ateşkesi yanaşmadığı gibi Gazze'yi işgal planını da devreye sokmaya başladı.
İsrail'in saldırıları sonrası 60 binden fazla masum hayatını kaybetti.
Bölgeden gelen bir görüntü ise görenlerin yüreğini burktu.
BABASINI KALDIRMAYA ÇALIŞTI ANCAK...
Gazze'den gelen son görüntüde, yerde cansız yatan bir baba ve onun kolundan tutan evladı görülüyor.
Babanın İsrail'in saldırısında can verdiği, çocuğun ise babasının kolundan tutup onu kaldırmaya çalıştığı anlar, bölgede yaşanan zulmü gözler önüne seriyor.
İSRAİL HASTANELERİ DE BOMBALIYOR
Gazze kentindeki Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle sağlık personeli ve hastaların ayrılmasıyla boş kaldı.
Tahliye edilen yaralıların büyük kısmı güvenlik endişeleri sebebiyle bölgeden uzaklaştırılırken, süregelen kuşatma ve bombardıman sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdi.