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Haber Merkezi

İsrail, Gazze'de masumları öldürüyor.

7 Ekim 2023 tarihinde saldırılarına başlayan ve Mart 2025 tarihindeki ateşkesi de ihlal eden İsrail, masumların üzerine bomba yağdırıyor.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bir bebeği daha hayattan kopardı.

ACI GÖRÜNTÜLER

Gazze'den son gelen görüntü, herkesin yüreğini burktu...

Bir bebeğin, saldırılar sonra kıyafetinin kana bulandığı ve son nefesini verdiği görüldü.

Doktorların tüm çabasına rağmen ise minik bebeğin gözleri açılmadı.

İSRAİL AİLELERİ YOK EDİYOR

İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un batısındaki el-Emel bölgesinde "el-Alemi" ailesinin sığındığı çadırı bombaladı. Saldırıda, Mutasım Muhammed el-Alemi, eşi ile çocukları Muhammed ve Neda hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus’un kuzeyindeki Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda da "el-Ağa" ailesinden anne, baba ve iki kız çocukları yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta ise bir çadırın hedef alınması sonucu, 1 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Mevasi el-Karara bölgesinde bir bisikletin hedef alınması sonucu da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesi, İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Aynı anda, İsrail’e ait askeri araçlardan yoğun ateş açıldı.