Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü

İsrail, Gazze'ye yardımın gelmesine izin vermiyor...
Gazze'de masumlar hem bombalar altında hem de açlık yüzünden can vermeye başladı.
Açlığa dayanamayan minikler, annelerinin kucaklarında son nefesini veriyor...
HENÜZ 5 YAŞINDAYDI...
İsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi'nde, 5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Hıdır isimli çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Hıdır için hastane avlusunda cenaze namazı kılındı.