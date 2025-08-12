Abone ol: Google News

Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü

Gazze Şeridi'nde, 5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Hıdır isimli çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 09:31

İsrail, Gazze'ye yardımın gelmesine izin vermiyor... 

Gazze'de masumlar hem bombalar altında hem de açlık yüzünden can vermeye başladı. 

Açlığa dayanamayan minikler, annelerinin kucaklarında son nefesini veriyor... 

HENÜZ 5 YAŞINDAYDI...

İsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi'nde, 5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Hıdır isimli çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Hıdır için hastane avlusunda cenaze namazı kılındı. 

