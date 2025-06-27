Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'de masumları hedef alan İsrail, yardımların girişine de izin vermiyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ambargo yüzünden ise bir bebek daha hayatını kaybetti.

DERİN BİR HÜZÜNLE...

Güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi’nde, bebeklerin cansız bedenleri gözyaşları ve derin bir hüzünle son yolculuklarına uğurlandı.

Aileler, en temel sağlık ve beslenme haklarından mahrum bırakılan bebeklerinin yaşamlarını yitirmesinin acısını yaşadı.

Gazze’de 19 Haziran'da iki hastaneden yapılan açıklamalarda, devam eden abluka ve saldırılar nedeniyle bebek mamasının tükenmesi sonucu, bebeklerin hayatını tehdit eden "yakın bir sağlık felaketi" konusunda uyarıda bulunulmuştu.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

5 aylık bebek Nidal'ın amcası Mahmud Şerab, yaptığı açıklamada, yeğeninin "yetersiz beslenme ve mama bulunamaması" nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, hastanede benzer durumda olan başka bebeklerin de bulunduğunu ve acilen tedavi edici mama ile uygun gıdaların bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

10 günlük bebek Kinda’nın babası Muhammed el-Hems ise kızının "yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği" nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

"BUNLAR SAVAŞ KURBANLARI"

Hems, "Bunlar savaşın kurbanları. Bunlar (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun halkına sunduğu başarılar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çocukların açlıktan ölmesini dünyanın sessizce izlediğini belirten Hems, İsrail’in işlediği suçlara karşı uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi.

Hems, Gazze Şeridi'nde artık hiçbir vaktin cenaze namazı olmadan geçmediğini, İsrail’in bölgede yürüttüğü soykırım nedeniyle her gün yeni canların yitirildiğini söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, devam eden soykırım nedeniyle bölgedeki sağlık ve insani durumun "felaket boyutuna" ulaştığını belirtmişti.

Açıklamada, özellikle bebekler arasında yetersiz beslenme vakalarının arttığı ve tedavi edici mama bulunmaması nedeniyle durumun daha da kötüleştiği bildirilmişti.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIR

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin 25 Mayıs'ta açıkladığı son verilere göre, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 242 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.