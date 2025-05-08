Haber Merkezi

İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de masum insanlar hayatını kaybediyor.

Bölgede susuzluk, hijyen sorunu ve susuzlukla mücadale eden siviller, yaşamını sürdürmekte güçlük çekiyor.

GAZZE'YE GIDA GİRİŞİ ENGELLENİYOR

İnsani yardımların da engellendiği Gazze'ye hiçbir gıda girişi olmazken, en çok çocuklar zarar görüyor.

Yetersiz beslenme teşhisi konulan yüzlerce çocuktan biri olan Ebu Hüseyin'in sağlık durumu günden güne kötüye gidiyor.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ANNESİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

4.5 yaşında ve sadece 7 kilo olan Ebu Hüseyin katil İsrail ordusunun ablukası altında, yetersiz beslenmeden dolayı yaşam savaşı veriyor.

Görüntüleri yürek yakan Hüseyin'in annesi, çocuğunun açlıktan ölmemesi için yardım çağrısı yaparak şu sözleri kullandı:

Bu benim oğlum, ilk göz ağrım, hayatımın anlamı. Şimdi 4.5 yaşında ama sadece 7 kilo. Gördüğünüz gibi kemikten başka bir şey kalmadı. Ne et ne başka bir şey. Tüm bunlar savaştan sonra oldu. Meyveler sebzeler ve vitaminler gittiğinden beri, durum buna dönüştü.



Onun için tıbbi başvuruda bulundum ama kimse dikkate almadı. Her gün daha kötüye gidiyor. Sadece ölümünü bekliyorum.



Bunun sizin çocuğunuzun başına gelmesini kabul eder misiniz? Elbette hayır kimse kabul etmez. Oğlumu böyle görmeye dayanamıyorum. Bir şey yapabilecek olanlara yalvarıyorum, lütfen yardım edin.

YETERSİZ BESLENME VAKASI 60 BİNİN ÜZERİNDE

Çocukların maruz kaldığı sıkıntılar aile ve barınak kaybıyla sınırlı kalmıyor, ciddi psikolojik ve sosyal krizlerle de karşı karşıya kalınıyor.

Filistinli çocuklar güven ve uygun yönlendirme olmaksızın keder, ağır hüzün, yalnızlık ve kronik korku gibi derin psikolojik sıkıntılardan muzdarip.

Kıtlık ve yetersiz beslenme, Gazze'deki çocukların hayatını tehdit ediyor, akut yetersiz beslenme vakalarının sayısının 60 bini aştığı tahmin ediliyor.

Çocuk felcinin de Gazze Şeridi'nde yeniden ortaya çıktığı belirtiliyor.

18 BİNİ AŞKIN ÇOCUK CAN VERDİ

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara ilişkin verilere de yer verilen açıklamaya göre saldırılarda bugüne kadar yaklaşık 18 bin çocuk hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuklardan neredeyse 300'ü saldırılar altında dünyaya geldi ve hayata gözlerini yumdu.

Çocuklardan birçoğu henüz bir yaşını tamamlamadan, zorla yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlarda soğuk hava koşulları, açlık ve sistematik yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.