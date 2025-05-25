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AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor...

Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda binlerce kadın, çocuk ve bebek hayatını kaybetti...

Bu saldırılar altında yaşamaya devam eden milyonlarca Filistinli ise yerinden edildi.

İsrail yerinden ettiği Filistinlileri kamplarda da hedef almaya devam ediyor.

ÇADIRLARI HEDEF ALDI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki el-Hasayine bölgesine düzenlediği hava saldırısında çadırlar bombaların hedefi oldu.

ANNE, KARNINDAKİ BEBEK İLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırı sonucu bir kadın ve karnındaki cenin yaşamını yitirirken aralarında çocukların da bulunduğu en az 11 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ÇADIRLAR KÜLE DÖNDÜ

Olay yerindeki çadırların yanarak küle dönüştüğü kaydedildi.