Gazze'de can kaybı 37 bini geçti İsrail'in 247 gündür saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e, yaralı sayısı ise 84 bin 494'e yükseldi.

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 247 gündür sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana adeta soykırım yapan İsrail, sivilleri öldürmekten asla geri durmuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 8 saldırı gerçekleştirdiği, 283 kişinin hayatını kaybettiği, 814 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 37 bin 84

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 37 bin 84'e, yaralı sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)