Gazze'de can kaybı 37 bini geçti
İHA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 247 gündür sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana adeta soykırım yapan İsrail, sivilleri öldürmekten asla geri durmuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 8 gerçekleştirdiği, 283 kişinin hayatını kaybettiği, 814 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 37 bin 84

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 37 bin 84'e, yaralı sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)