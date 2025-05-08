Gazze'de can kaybı 52 bin 760'a yükseldi

AA

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Bölgede yaşayan siviller katledilmeye devam ederken, hayatta kalanlar ise açlık ve susuzlukla mücadelesini sürdürüyor.

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 760'A ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 651 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 223 kişinin de yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısının ise 52 bin 760'a, yaralıların sayısının da 119 bin 264'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.