Gazze'de can kaybı 56 bin 500'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki sistematik saldırıları sürüyor.

Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda can kayıpları da her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

SON 24 SAATTE 88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 88 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 365 kişinin yaralandığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 56 BİNİ GEÇTİ

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 500’e, yaralı sayısının da 133 bin 419’a yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 175 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 378 kişinin yaralandığı belirtildi.