Gazze'de can kaybı 56 bine yükseldi

İsrail ordusunu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor..

Gazze'de devam eden saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 cenaze ve 317 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 685 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 bin 518 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 56 BİNE ULAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 998'e, yaralıların sayısının da 131 bin 559'a yükseldiği bildirildi.

YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRI

Açıklamada ayrıca Gazze'de yardım dağıtım merkezleri yakınlarında son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 136 kişinin yaralandığı da aktarıldı.

FİLİSTİNLİLER SİSTEMATİK OLARAK HEDEF ALINIYOR

Son verilerle 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ölenlerin sayısının 467'ye yükseldiği, en az 3 bin 602 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.