Gazze'de can kaybı 57 bin 680’e yükseldi

Katıl İsrail'in soykırımı sürüyor...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları can almaya devam ediyor.

CAN KAYBI 57 BİN 680'E YÜKSELDİ

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 105 kişi daha hayatını kaybetti, 530 kişi ise yaralandı.

Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 680’e, yaralananların sayısı ise 137 bin 409’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Gazze genelinde halen enkaz altında binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğuna işaret etti.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Ayrıca, İsrail’in 18 Mart’tan bu yana ateşkese rağmen yeniden yoğunlaştırdığı operasyonlarda 7 bin 118 Filistinlinin öldüğü, 25 bin 368 kişinin yaralandığı bildirildi. Bakanlık, insani yardım bölgesi olarak tanımlanan alanların da hedef alındığını vurguladı.

27 Mayıs’tan bu yana ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından yönetilen yardım dağıtım bölgelerinde, Filistinlilere yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 773’e, yaralıların sayısı ise 5 bin 101’e çıktı.

Uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını sürdürmesi, bölgedeki insani krizi derinleştirmeye devam ediyor.