Gazze'de çocuklar hem açlık hem de hastalıkla mücadele ediyor

Gazze'de binlerce masum hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında yaşama tutunanlar ise zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

İsrail, ateşkesi sık sık ihlal ediyor, saldırılar düzenliyor ve Gazze'ye yardımların tam anlamıyla girişine de izin vermiyor.

İsrail'in barbarlığı yüzünden ise Gazze'de en çok çocuklar zarar görüyor.

1,5 YAŞINDAKİ RİTAL GIDAYA ERİŞEMİYOR

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde derme çatma bir çadırda ailesiyle yaşayan 1,5 yaşındaki Filistinli Rital Raid Haniyye, gıda ve tıbbi tedaviye erişimdeki yetersizlik nedeniyle şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

AİLESİ TEDAVİSİ İÇİN BEKLİYOR

Rital bebeğin ailesi, yeniden açılmasına rağmen sınırlı geçişlere izin verilen Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek çocuklarının yurt dışında tedavi görebilmesi için bekleyişini sürdürüyor.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Tıbbi takviye ve gerekli ilaçların bulunmaması nedeniyle hastalığı komplikasyonlar gösteren ve sağlık durumu giderek kötüleşen Rital, ailesiyle kaldığı çadırda yaşam mücadelesi veriyor.