AA

Gazze’de, her gün hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar ve aileler açlıkla mücadele ediyor...

İsrail, 2 Mart'tan itibaren Gazze'ye yardımların girişini durdurdu.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesiyle açlık krizi daha da kritik bir hal aldı.

YAŞAM KOŞULLARI ZORLAŞTI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'teki saldırılarından bu yana, Gazze'de yaklaşık 2 milyon insan yerinden edilmiş, sivil altyapı ve hastaneler hedef alınmıştı.

Elektrik ve su kesintilerinin yanı sıra, sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze'deki yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

ÇOCUKLAR YETERSİZ BESLENMEYLE MÜCADELE EDİYOR

İsrail'in havadan ve karadan devam eden saldırıları ve sınırların kapalı tutulması nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Gazze'de çocuklar, yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

Necud Süleyman da yetersiz beslenme teşhisi konulan yüzlerce çocuktan biri...

12 aylık Necud Süleyman, aşırı kilo kaybı nedeniyle Beyt Lahya kentindeki Kamal Advan Hastanesi'nde tedavi görüyor.