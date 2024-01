Haberler



Gazze’de İsrail katliamı devam ediyor.. Can kaybı 22 bin 438 oldu İsrail ordusunun saldırmaya devam ettiği Filistin’de can kaybı son 24 saatte 125 arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ölü sayısı her geçen gün artıyor.