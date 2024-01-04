Gazze’de İsrail katliamı devam ediyor.. Can kaybı 22 bin 438 oldu İsrail ordusunun saldırmaya devam ettiği Filistin’de can kaybı son 24 saatte 125 arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ölü sayısı her geçen gün artıyor.

AA

7 Ekim’den bu yana İsrail ordusu Filistin’i acımasızca ateş açmaya devam ediyor.

İsrail’in gece gündüz demeden bombaladığı Gazze halkında can kaybı artıyor.

Her geçen gün daha da ağırlaşan bilanço Sağlık Bakanlığınca açıklandı.

Ölü sayısı 22 bini geçti

İsrail ordusunun saldırısı altında olan Gazze halkında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.

Israil’in ordusunun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 125 arttı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.

Günde en az 181 kadın ve çocuk öldürüldü

Gazze'deki basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarında yaklaşık 9 bin 100 çocuk ve 6 bin 500 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Günde en az 181 kadın ve çocuğu bilgisine yer verildi.

65 bin tondan fazla bomba kullandı

Filistin makamlarının yaptığı açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 bin tondan fazla bomba kullandı.

İsrail'in Gazze'ye attığı patlayıcıların bir kısmı uluslararası yasaklı bombalardan oluşuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)