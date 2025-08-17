Gazze'de İsrail soykırımı: Filistinliler bombardıman ve açlıkla savaşıyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyor...

Gazze'ye, 2 Mart tarihinden bu yana yardım girişlerine izin verilmiyor.

İsrail uyguladığı bu abluka ile sadece saldırılarıyla değil, açlıkla da can alıyor.

Yeterli gıda ve sağlık malzemelerine erişimin olmadığı Gazze'de tam bir insani felaket yaşanıyor...

SON 24 SAATTE 11 KİŞİ AÇLIKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'de son 24 saatte ölenlerden 26'sı yardım dağıtım noktalarındaki saldırılarda, 1'i çocuk 11 kişi de Gazze'ye dayatılan açlık sonucu hayatını kaybetti.

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 108'i çocuk, 251'e yükseldiği kaydedildi.

CAN KAYBI 62 BİNE DAYANDI

Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 897'ye, yaralı sayısının da 155 bin 660'a yükseldiği aktarıldı.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 362 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

"BİR MİLYON KADIN VE KIZ ÇOCUĞU AÇLIK RİSKİ ALTINDA"

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in yürüttüğü şiddetli saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan krizlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir milyon kadın ve kız çocuğu toplu açlık riski altında. Gazze’deki kadınlar ve kız çocukları, yiyecek ve su bulmak için dışarı çıkmak gibi ciddi ölüm riski taşıyan hayatta kalma yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyor." ifadesine yer verildi.

YARDIM DAĞITIM NOKATLARINDAKİ İSRAİL SALDIRILARI

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise son 24 saatte 26 Filistinlinin öldüğü, 175 kişinin ise yaralandığı belirtildi.