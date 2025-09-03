Gazze'de İsrail'in neden olduğu yıkım havadan görüntülendi

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye saldıran ve bu saldırıların şiddetini artıran İsrail, durmuyor.

Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyen ve masumların üzerine bomba yağdıran İsrail, büyük bir yıkıma da neden oldu.

İSRAİL'İN MEYDANA GETİRDİĞİ YIKIM KAYDEDİLDİ

İsrail'in Gazze'de oluşturduğu yıkım, drone görüntüsüne yansıdı.

Raşid Caddesi'nin 2023 tarihindeki görüntüsünün ardından son kaydedilen görüntüsünde, enkazların olduğu görüldü.

2023 yılında kaydedilen görüntü ise arabaların ve insanların gezdiği bir cadde yer alıyor.

İŞGAL PLANINI DEVREYE SOKTU

İsrail'in işgal planını devreye sokmasının ardından artırdığı saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli, Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda.

FİLİSTİNLİLER ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, kentin batısında sahil kıyısına kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.