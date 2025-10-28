Gazze'de su kıtlığı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes başladı ancak birçok sorun hala devam ediyor.

Bu sorunların başında ise su kıtlığı geliyor...

Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım en-Nebih, İsrail'in Gazze'de belediye araç ile ekipmanlarının yüzde 85'inden fazlasının zarar gördüğünü ve 250 bin ton çöpün biriktiğini bildirdi.

"VATANDAŞLARIN HAYATI TEHDİT ALTINDA"

Nebih, "Gazze, su kıtlığı ve kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atığın birikmesi dahil vatandaşların hayatını tehdit eden çeşitli sağlık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya.

"YAKIT VE EKİPMAN YOK"

Gazze’de içme suyu sıkıntısı, çöp birikimiyle aynı anda yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce vatandaşın yaşamını tehdit ediyor. Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipman da yok." dedi.