Gazze'de yemek dağıtımı yapıldı

- Gazze'de yerinden edilenlere yemek dağıtımı yapıldı.
- Yoğun yağışlar sonrası çadırlarda yaşayanlar zorlanırken, yemek dağıtımı açlık sorununa çözüm oldu.
- Han Yunus'ta bir hayır kurumu, İsrail saldırılarından etkilenenlere sıcak yemek ulaştırdı.
Gazze'de İsrail'in saldırıları sona erdi ancak açlık ve barınma ihtiyacı bitmedi.
Yoğun yağışın ardından çadırlarda kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yemek sorunu da bitmek bilmiyor.
Ancak bazı kuruluşların yemek dağıtımı, açlıkla mücadele eden Gazzelilere ilaç gibi geliyor...
YENİ YEMEK DAĞITIMI YAPILDI
Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde, bir hayır kurumu tarafından İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
YOĞUNLUK OLUŞTU
Dağıtım sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yoğunluk oluşturdu.