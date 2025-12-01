Gazze'de yemek dağıtımı yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sona erdi ancak açlık ve barınma ihtiyacı bitmedi.

Yoğun yağışın ardından çadırlarda kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yemek sorunu da bitmek bilmiyor.

Ancak bazı kuruluşların yemek dağıtımı, açlıkla mücadele eden Gazzelilere ilaç gibi geliyor...

YENİ YEMEK DAĞITIMI YAPILDI

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde, bir hayır kurumu tarafından İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Dağıtım sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yoğunluk oluşturdu.