Gazze'de yeni göç dalgası başladı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail, masumları öldürüyor.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren ve masumları katleden İsrail, yeni bir göç dalgasını başlattı.

Gazze'ye işgal planını uygulamaya koyan ve ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkayan İsrail yüzünden Filistinli vatandaşlar, yaşadıkları evleri terk etmek zorunda kalıyor

İsrail'in Gazze kentine büyük operasyon tehdidi, yeni bir göç dalgasını tetikledi.

Defalarca yerinden edilmiş insanlar; nereye gittiklerini, güvende olup olmayacaklarını bilmeden güneye kaçıyor.

GAZZE'NİN GÜNEYİNE GÖÇ

İsrail ordusu, salı günü sivillerden Gazze kentini boşaltmalarını istedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor.

Katliamdan kaçıp imkansızlıklar içinde başlarını sokacak yeni bir yer arayan Gazzeliler, bir yandan da İsrail'in bombalarının hedefi olmamaya çalışıyor.

200 BİN KİŞİ KENTİ TERK ETTİ

İsrail ordusu, yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları hedef alıyor.

Birleşmiş Milletler'in tahminine göre bir milyon Filistinli, yani bölge nüfusunun yaklaşık yarısı Gazze kent merkezinin kuzeyinde yaşıyor.

İsrail ordusu, yaklaşık 200 bin Filistinlinin Gazze kentini terk ettiğini duyurdu.