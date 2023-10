Gazze’deki dramda 13. gün: Taha Hüseyin Karagöz konuklarıyla bölgedeki son gelişmeleri aktardı

ensonhaber.com

Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında yaşananlarda...

7 Ekim günü başlayan olaylar, tüm şiddetiyle devam ediyor.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İsrail güçleri, Gazze'de içinde binlerce sivilin bulunduğu bir hastaneyi hedef aldı.

471 kişi hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölü sayısının bini aşabileceği ifade edilirken Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edilirken dünyanın birçok noktasında İsrail'e karşı büyük bir tepki var.

Ensonhaber yayınında gündem İsrail-Gazze

Gözler bölgede yaşanan gelişmelere çevrilirken, Ensonhaber de YouTube kanalında konuyu işledi.

Hafta içi her gün saat 12.00'de izleyicilerle buluşan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayın' programında, bölgedeki son durum ele alındı.

Uzman yorumlarıyla Filistin- İsrail çatışması

Birbirinden donanımlı isimlerin konuk olduğu programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, NATO'nun çatışma sürecindeki sessizliğini, gazeteci Adem Metan bölgedeki son durumu, eski diplomat Gülru Gezer savaşın uluslararası boyutunu, Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Prof. Dr. Esat Arslan askeri açıdan, gazeteci Nalan Yazgan Hizbullah'ın savaştaki rolünü ele aldı.

"Dünyanın bütün emperyalist güçleri o bölgede siper almış durumda"

NATO’nun savaşa sessiz kalmasını yorumlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şu açıklamalarda bulundu:

'Vaat edilmiş topraklar' sorusu soruldu

Gazeteci Nalan Yazgan’ın "İsrail’in vaat edilmiş toprakları elde etmek için başlatmış olduğu kurgu bir plan mıdır" sorusuna yanıt veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu görüşmelerin saçma sapan bir açıklama olduğunu ifade etti.

"Kahramanca savaşan bir Filistin halkı var"

Doğu Perinçek konuşmasında şunları kaydetti:

Adem Metan sıcak bölgede

Günlerdir bölgenin nabzını tutan gazeteci Adem Metan sınır hattından canlı yayına bağlandı.

Son durumu aktaran Adem Metan şu ifadeleri kullandı:

Bölgeden yükselen kara dumanlar yayına kadar geliyor. Az önce bölge yoğun bombardımana tutuldu. Artık her an İsrail ordusu karadan bir harekat başlatabilir. Hamas güçleri şu an kendilerince bir strateji geliştirmeye çalışıyor. Gazze duvarının çok yakın bölgelerinde sıcak temas sürüyor. Taraflar arasında karşılıklı olarak strateji savaşı veriliyor.



Burada Batı medyasına büyük bir yardım söz konusu. Direkt İsrailli yetkililerden bilgi alıyorlar, onlarla istedikleri yayınları yapıyorlar. Bir kara harekatının başlaması şu an söz konusu değil. Buralar yoğun şekilde obüslerle bombalanıyor.