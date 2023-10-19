Gazze’deki dramda 13. gün: Taha Hüseyin Karagöz konuklarıyla bölgedeki son gelişmeleri aktardı Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu programda Gazze'de yaşanan insani dram ele alındı. Konu hakkında uzman isimlerin katıldığı yayında yaşanan süreç dolu dolu bir yayınla masaya yatırıldı.

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Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında yaşananlarda...

7 Ekim günü başlayan olaylar, tüm şiddetiyle devam ediyor.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İsrail güçleri, Gazze'de içinde binlerce sivilin bulunduğu bir hastaneyi hedef aldı.

471 kişi hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölü sayısının bini aşabileceği ifade edilirken Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edilirken dünyanın birçok noktasında İsrail'e karşı büyük bir tepki var.

Ensonhaber yayınında gündem İsrail-Gazze

Gözler bölgede yaşanan gelişmelere çevrilirken, Ensonhaber de YouTube kanalında konuyu işledi.

Hafta içi her gün saat 12.00'de izleyicilerle buluşan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayın' programında, bölgedeki son durum ele alındı.

Uzman yorumlarıyla Filistin- İsrail çatışması

Birbirinden donanımlı isimlerin konuk olduğu programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, NATO'nun çatışma sürecindeki sessizliğini, gazeteci Adem Metan bölgedeki son durumu, eski diplomat Gülru Gezer savaşın uluslararası boyutunu, Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Prof. Dr. Esat Arslan askeri açıdan, gazeteci Nalan Yazgan Hizbullah'ın savaştaki rolünü ele aldı.

"Dünyanın bütün emperyalist güçleri o bölgede siper almış durumda"

NATO’nun savaşa sessiz kalmasını yorumlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şu açıklamalarda bulundu:

Bugün Türkiye’de tüm yürekler Filistin’in yanında çarpıyor. Bu kınamalarla, naletlemelerle olmaz somut adımlar atılmalı. Dünyanın bütün emperyalist güçleri o bölgede siper almış durumda. Orada dünya çapında bir boy ölçüşmesi görülüyor. Yeni dünya kurulurken öncü savaşlardan birisini görüyoruz şu an. Amerikan üsleri derhal Türkiye’nin denetimine girmeli. Filistin cephesine somut katkılar vermeliyiz.

'Vaat edilmiş topraklar' sorusu soruldu

Gazeteci Nalan Yazgan’ın "İsrail’in vaat edilmiş toprakları elde etmek için başlatmış olduğu kurgu bir plan mıdır" sorusuna yanıt veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu görüşmelerin saçma sapan bir açıklama olduğunu ifade etti.

"Kahramanca savaşan bir Filistin halkı var"

Doğu Perinçek konuşmasında şunları kaydetti:

Özür dileyerek söyleyeceğim, bu söyledikleriniz saçma sapan saçmalığın da ötesinde. Bunların hepsi İsrail’in yediği darbeyi izah etmek için ve düştükleri zor duruma karşılık dünya kamuoyunda tekrar prestij kazanma çabalarıdır. Bunlar doğru şeyler değildir. Kahramanca savaşan bir Filistin halkı var. Amerika bugün çok güçlü olduğu Orta Doğu’da bütün hakimiyetini kaybetme aşamasına geldi.

Adem Metan sıcak bölgede

Günlerdir bölgenin nabzını tutan gazeteci Adem Metan sınır hattından canlı yayına bağlandı.

Son durumu aktaran Adem Metan şu ifadeleri kullandı:

Bölgeden yükselen kara dumanlar yayına kadar geliyor. Az önce bölge yoğun bombardımana tutuldu. Artık her an İsrail ordusu karadan bir harekat başlatabilir. Hamas güçleri şu an kendilerince bir strateji geliştirmeye çalışıyor. Gazze duvarının çok yakın bölgelerinde sıcak temas sürüyor. Taraflar arasında karşılıklı olarak strateji savaşı veriliyor.



Burada Batı medyasına büyük bir yardım söz konusu. Direkt İsrailli yetkililerden bilgi alıyorlar, onlarla istedikleri yayınları yapıyorlar. Bir kara harekatının başlaması şu an söz konusu değil. Buralar yoğun şekilde obüslerle bombalanıyor.

"Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu’ya barış gelmez"

Savaşın uluslararası boyutunu değerlendiren eski diplomat Gülru Gezer ise şunları değerlendirdi:

Her gün sivil kayıplar verilmeye devam ediliyor Gazze’de. Ama İsrail için şu ana kadar bir yaptırım kararı dahi alınmadı. Arap ülkeleri Filistin meselesine sahip çıksaydı bugünlere gelinir miydi. İsrail ile normalleşirken Orta Doğu’da tüm sorunlar çözülür dediler. Ama gördük ki Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu’ya barış gelmez. Bunu açık bir şekilde gördük.

"Artık Batılı ülkelerin dilinden konuşmak lazım"

Askeri yönden çatışmaları değerlendiren Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise şunları kaydetti:

Artık Batılı ülkelerin dilinden konuşmak lazım onların dili dini para bunlarla böyle konuşacaksın. Mültecileri alacaksın göndereceksin kapılarına ondan sonra görecekler. O zaman bütün Avrupa başkentlerinde durumun ciddiliği anlaşılacaktır. Eğer bu bölgede huzur vermiyorsanız sonuçlarına katlanacaksınız diyeceksiniz. En çok korktukları göçmen hususunun önünü açarlarsa bütün huzurları bozulur, Avrupa’da korku iklimi oluşur.

"Hizbullah, Lübnan sınırından İsrail’e saldırabilir"

Hizbullah’ın günlerdir süren açıklamalarına karşılık son durumda geri adım atmasını değerlendiren gazeteci Nalan Yazgan ise şunları söyledi:

Hastanenin vurulmasından sonra çok büyük hareketlilik başladı. İnsan var protestolar düzenledi. Büyük intikamlar alınacağını, Hizbullah’ın savaşa dahil olacağını falan düşündüler. Ama sonuç olarak hiçbir şey ortaya çıkmadı. İsrail, Gazze’de kara harekatına başladıktan sonra Hizbullah, Lübnan sınırından İsrail’e saldırabilir. Hizbullah ve İran şu an temkinli davranıyor.

"ABD cürmüm kadar yer yakarsın"

Emekli Tuğgeneral Esat Arslan ise ABD’nin bölgeye savaş uçağı göndermesindeki maksadı yorumlarken şunları kaydetti: