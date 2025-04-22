Gazze'deki İsrail saldırılarında can kaybı 51 bin 266'ya yükseldi

AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 26 ölü ve 60 yaralının getirildiği kaydedildi.

YARALI SAYISI 116 BİN 991'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1890 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 950 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail askerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 266'ya, yaralıların sayısının da 116 bin 991'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.