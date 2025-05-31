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Haber Merkezi

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, gece boyunca da saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürdü.

İsrail'in saldırılarının ardından bölgeden oldukça acı görüntüler geldi.

BEBEĞİNE SARILIP AĞLADI

Gazze'de bir baba, hayatını kaybeden bebeğine sarılarak dakikalarca ağladı.

Bebeğini bırakmak istemeyen ve almaya gelenlere de direnen babanın, tüm ailesini de kaybettiği görüldü.

Ayn şekilde bebeğin annesi de gözyaşlarını tutamadı...

Bölgeden gelen ac görüntüler, İsrail'in zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CAN KAYBI DA ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 60 ölü ve 284 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 117 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 bin 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 381'e, yaralıların sayısının da 124 bin 54'e yükseldiği bildirildi.