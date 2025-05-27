Gazze'den gelen son görüntüler yürek burktu

Haber Merkezi

İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana durmayan İsrail, Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirdi.

Gazze'de masumlar açlıktan ölürken, İsrail ise kalıcı işgal için çalışıyor...

Gazze'den her gün gelen onlarca acı görüntüye de bugün bir yenisi daha eklendi.

İNSANİ KRİZ DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız süren saldırıları ve uyguladığı tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen insani kriz devam ediyor.

Gazze kentinin batısındaki sahil şeridinde kurulan geçici kampta yerinden edilen Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

YEMEK DAĞITIMI SIRASINDA DA ZULÜM VAR

Ücretsiz yemek alabilmek için aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, uzun kuyruklar oluşturdu.

Yemek dağıtımı sırasında da Gazzelilerin, kafes gibi bölümlere koyulduğu görüldü.