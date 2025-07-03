Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi İsrail'in saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan 4 Gazzeli ve beraberindeki 7 refakatçi, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Ankara Havalimanı'na gelen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.