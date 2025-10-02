Gazze'ye ulaşan Mikeno Gemisi ele geçirildi

İsrail ablukasını kırmak üzere Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye doğru yol almaya başladı.

Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere, İsrail baskın düzenledi.

Ancak tüm baskınlara rağmen filoda yer alan Mikeno Gemisi, Gazze sınırlarına ulaşmayı başarmıştı.

"ELE GEÇİRİLDİ" BİLGİSİ GELDİ

Gelen son bilgilere göre, Mikeno Gemisi, İsrail tarafından ele geçirildi.

Ayrıca Gazze'ye ilerleyen filoda yer alan 37 Türk aktivist ise alıkonuldu.

İSRAİL FAIR LADY TEKNESİNE SALDIRIYOR

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait Fair Lady teknesine saldırıyor.

Tekneyle iletişim tamamen kesildi.

ALIKONULAN AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANI'NA GÖTÜRÜLÜYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.

Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.