Gediz Elektrik: İzmir’deki yangınlarla ilgimiz yok

İzmir’de günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ilgili Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., resmi bir açıklama yaptı. Şirket, yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair herhangi somut bir delil bulunmadığını vurguladı.

"YANGINLAR ELEKTRİK KAYNAKLI DEĞİL"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizi derinden üzen orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Acımızı paylaşan herkese de geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.



Kamuoyunda yangınların elektrik kaynaklı olduğu yönünde iddialar yer almaktadır. Ancak sahada yapılan ilk incelemelerde, bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığına dair somut bir bulguya rastlanmamıştır.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"