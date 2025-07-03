Gediz Elektrik: İzmir’deki yangınlarla ilgimiz yok

İzmir’de günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ilgili Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., resmi bir açıklama yaptı. Şirket, yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair herhangi somut bir delil bulunmadığını vurguladı.
"YANGINLAR ELEKTRİK KAYNAKLI DEĞİL"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizi derinden üzen orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Acımızı paylaşan herkese de geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.
Kamuoyunda yangınların elektrik kaynaklı olduğu yönünde iddialar yer almaktadır. Ancak sahada yapılan ilk incelemelerde, bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığına dair somut bir bulguya rastlanmamıştır.
"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Elektrik kaynaklı yangınlar sadece yaz aylarında meydana gelmez. Yaz döneminde sıcaklıkların yükselmesi, nem oranının düşmesi ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangın riski artmaktadır. Bu durum, özellikle Akdeniz iklimine sahip ülkelerde, son yıllarda görülen hava koşullarındaki değişimin bir sonucudur.
Son bir haftada ülkemizde ve çevre ülkelerde aşırı sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle yüzlerce orman yangını yaşanmıştır.
Bölgenin elektrik dağıtım altyapısının işletmecisi olarak, süreci yakından takip ediyor, ilgili kurumlarla iş birliği içinde sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Yangınlarla mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.