Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü: İki milletvekili daha istifa etti

Kurulduğu dönemde “Türkiye için yeni bir gelecek” iddiasıyla yola çıkan Gelecek Partisi'nde istifa depremi sürüyor....

Gelecek Partisi, son dönemde yaşadığı istifalarla adeta erime sürecine girdi.

2 VEKİL DAHA İSTİFA ETTİ

Daha önce birçok il ve ilçe teşkilatının istifasıyla gündeme gelen parti, Meclis'teki sandalye sayısında da ciddi kayıplar yaşadı.

Son olarak 2 vekil daha partiden istifa etti.

SADECE TABELASI VE 5 VEKİLİ KALDI

Partinin kurucu isimlerinden İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in istifasıyla, partinin Meclis’teki vekil sayısı 5’e düştü.

Parti teşkilatlarında da ciddi bir dağılma yaşanırken, partinin "sadece tabela partisine" dönüştüğü yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

"PARTİNİN VİZYONU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ KAYBETTİ"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, Gelecek Partisi’nin kuruluş döneminde taşıdığı vizyonun bugün itibarıyla sürdürülebilirliğini kaybettiği belirtildi.

Temurci ve Şahin, "Büyük umutlarla kurduğumuz Gelecek Partisi’nin Türkiye için yeni bir gelecek inşa etmesi artık imkansız hale gelmiştir. Kuruluş döneminde oluşan güçlü kadro ve teşkilat yapısı bugün itibarıyla konjonktürel bir yapıya evrilmiştir. Partinin isminden dahi vazgeçilerek siyasi hesaplara göre hareket edildiğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

İstifalarını “siyasi duruşumuza ve vicdani sorumluluğumuza daha fazla aykırı düşmemek adına” verdiklerini belirten iki isim, mücadelelerini başka bir zeminde sürdüreceklerini açıkladı.

3 VEKİLLERİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Daha önce Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Konya Milletvekili Hasan Ekici istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.